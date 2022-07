Google vil slette oplysninger om besøg på abortklinikker

Google vil slette lokationshistorik, der viser, hvornår brugere besøger en abortklinik.

Det oplyser søgegiganten fredag amerikansk tid.

Beslutningen er truffet af bekymring for, at et digitalt spor kan lede myndighederne frem til kvinder, der på ulovlig vis afslutter en graviditet.

Den 24. juni omstødte USA’s højesteret en skelsættende afgørelse ved navn ”Roe v. Wade” fra 1973, der gav kvinder i USA ret til abort.