Trump beskylder kongresvidne for at have mentale problemer

- De er ikke kommet for at gøre MIG noget, skulle Trump have sagt om de bevæbnede tilhængere.

- Jeg er revnende ligeglad med, om de har våben, sagde Trump videre ifølge Cassidy Hutchinson.

Derudover skulle Trump have forsøgt at gribe fat i rattet på sin pansrede limousine, da han blev rasende over, at han under stormløbet ikke blev kørt til Kongressen, men tilbage til Det Hvide Hus.

Da det ikke lykkedes at overtage rattet, skulle Trump have grebet ud efter halsen på chefen for Secret Service-agenterne, fortalte Hutchinson.

Senere har sikkerhedsvagter bekræftet over for journalister, at en vred Donald Trump krævede at blive kørt til Kongressen.

Flere af Trumps tidligere rådgivere har under høringerne fortalt, at de sagde direkte til Trump, at hans gentagne påstande om valgsvindel var uden hold i virkeligheden.