Resultatet for kloden vil være flere sygdomme, sult, fattigdom og uro i de kommende år, konkluderede FN.

Talsmand for FN Stephane Dujarric tøver heller ikke med at kalde afgørelsen for et skridt tilbage i kampen mod klimaforandringerne.

- Men vi bliver også nødt til at huske på, at det er en global klimakrise, og ét lands handlinger bør ikke og skal ikke have betydning for, om vi når de globale mål eller ej, siger Dujarric.