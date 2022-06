Der var dækket godt op til eksplosive afsløringer, da stjernevidnet Cassidy Hutchinson tirsdag aften dansk tid forklarede intime detaljer om sin tid i Det Hvide Hus op til angrebet på Kongressen sidste år.

Bl.a. kom det frem, at USA’s tidligere præsident Donald Trump skulle have smidt en ketchupdryppende frokosttallerken op ad væggen i Det Hvide Hus spisestue. Denne og andre spektakulære oplysninger fik hurtigt politiske iagttagere til at kalde Cassidy Hutchinson vidneudsagn for det vigtigste og mest afslørende om Trump hidtil.