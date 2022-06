Lastbilchauffør spillede selv offer for migranttragedie i Texas

En chauffør, som er mistænkt for at have ført en lastbil med adskillige omkomne migranter i den amerikanske delstat Texas, er ved en føderal domstol onsdag blevet sigtet for menneskesmugling med døden til følge.

Det oplyser det amerikanske justitsministerium.

Den 45-årige mand fra Texas blev anholdt mandag nær gerningsstedet, hvor han ifølge anklagerne forsøgte at udgive sig for selv at være en af de overlevende fra tragedien.