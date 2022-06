»Man skal tilbage til borgerkrigen for at finde en større polarisering. Det politiske system er utroligt splittet, og det findes ikke tydeligere end i Texas. Greg Abbott er meget højreorienteret, og der er kræfter i hans parti, der er endnu mere vidtgående, som benytter enhver chance for at angribe Joe Biden,« siger han.

Tror amerikanerne på påstande som dem fra Greg Abbott?

»Det vigtige er ikke, om amerikanerne køber den enkelte påstand, men ideen er at skabe et billede af dysfunktion. Det kan bidrage til at skabe et bestemt billede, for folk har ikke styr på, hvad præsidenten helt konkret kan styre.«