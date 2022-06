FBI har beslaglagt iPhone tilhørende Trumps valgadvokat

Retsmyndigheder i Californien oplyste i begyndelsen af marts, at der er en efterforskning i gang af Eastman, og om hvorvidt han har gjort noget ulovligt eller uetisk i forbindelse med sit arbejde for Trump.

Af retsdokumenterne mandag fremgår det ifølge Reuters, at Eastman har anmodet en føderal dommer om at bede det amerikanske justitsministerium om at returnere hans iPhone, tilintetgøre oplysninger derfra og forhindre efterforskere i at få adgang til telefonen.

Op til stormløbet 6. januar 2021 havde Donald Trump i en tale til sine tilhængere gentaget sin udokumenterede påstand om, at der lå svindel bag Joe Bidens valgsejr.

Trump sluttede talen af med at opfordre menneskemængden til at marchere mod Kongressen.