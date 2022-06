Mindst tre personer er omkommet i togafsporing i Missouri

Ifølge togselskabet Amtrak var der omkring 243 passagerer og 12 ansatte om bord på toget, da det ramte en lastbil med tippelad - en såkaldt dumper - og kørte af sporet.

Det rapporterer CNN.

Toget var på vej fra Los Angeles til Chicago, da ulykken indtraf i Chariton County mandag eftermiddag lokal tid.

- Vi beder folk i Missouri om at bede for alle dem, der er berørt, skriver Missouris guvernør, Mike Parson, i et tweet.

Politiet betegner ulykken som ”omfattende”.

Ifølge Justin Dunn bliver en lokal skole i den lille by Mendon i Chariton County brugt som et modtagecenter for de passagerer, som har pådraget sig mindre skader.