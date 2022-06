Dommer i Louisiana blokerer abortforbud midlertidigt

Det har en dommer i delstaten dog sat en midlertidig stopper for. 8. juli skal der være en høring, hvor det skal besluttes, om man fortsat skal blokere håndhævelsen af abortforbuddet.

Louisianas republikanske statsadvokat, Jeff Landry, siger i en udtalelse, at hans kontor er ”helt forberedt på at forsvare disse love ved vores stats domstole, ligesom vi har gjort ved vores føderale domstole”.

Det er ikke kun i Louisiana, at abortforbud udfordres.

I Kentucky, der også havde et forbud klar, har to abortklinikker og organisationen Planned Parenthood, der blandt andet arbejder for at udbrede oplysning om seksualitet og rettigheder, også udfordret forbuddet.

Fra dem lyder det, at forbuddet krænker patienternes ret til privatliv og selvbestemmelse.