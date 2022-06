Demonstranter på tværs af USA begræder kvinders fremtid

Men det er bare langt fra alle, der har ressourcerne til det, argumenterer 23-årige Mikayla Marcum fra Texas.

- De fleste kvinder har ikke tiden eller de økonomiske ressourcer til at rejse på tværs af statsgrænser for at få en abort, siger hun til AFP fra demonstrationen i Washington lørdag.

Højesteretsdommen har i flere stater allerede fået betydning. Heriblandt stærkt religiøse Utah. Delstaten gennemførte samme dag som dommen et forbud mod abort med den undtagelse, at den gravide er blevet udsat for voldtægt eller er i livsfare på grund af graviditeten. Eller hvis to læger uafhængigt vurderer, at fosteret ikke har en fremtid i live.