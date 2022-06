Biden har med underskrift gjort historisk våbenstramning til lov

Desuden er der føderal støtte til, at de enkelte delstater kan indføre love, der forhindrer personer i at købe våben, hvis de vurderes at være til fare for sig selv eller andre.

Det blev stemt igennem af 234 af medlemmerne af Repræsentanternes Hus. 14 af dem var republikanere. 193 stemte imod forslaget.