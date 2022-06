En række delstater i USA er klar med nye abortlove

I Wisconsin meddeler abortklinikker ifølge nyhedsbureauet AFP, at abort nu i praksis er forbudt i delstaten.

Også Indiana - der ligeledes har republikansk flertal - har meddelt, at der vil være et nyt lovforslag klar inden for kort tid.

Her har guvernør Eric Holcomb indkaldt de folkevalgte til en samling 6. juli.

- Jeg har været tydelig om, at jeg er mod abort. Vi har en chance for at gøre fremskridt i retning af at beskytte livets hellighed. Det er præcis, hvad vi vil gøre, skriver han på Twitter.

Andre delstater - særligt dem på USA’s øst- og vestkyst med demokratisk flertal - lover at kæmpe for at forsvare retten til abort.

Guvernørerne i Californien, Oregon og Washington skriver i en fælles udtalelse, at de vil stå sammen om at sikre adgang til blandt andet abort og prævention.

De vil også ”beskytte patienter og læger mod andre delstaters bestræbelser på at eksportere deres abortforbud til vores delstater”, lyder det i meddelelsen.