Amnesty: Mindst 13 stater i USA kan stramme abortlov på få dage

Hun begrunder det med, at de mest velstående i USA vil have mulighed for at få en abort i en delstat, hvor det stadig er lovligt.

- Vi ser mange gange, at når rettigheder bliver rullet tilbage, går det ud over dem, som har det sværest i samfundet i forvejen, siger hun.

Organisationen ærgrer sig over afgørelsen fra Højesteret, men havde forventet, at den ville komme.

Ifølge Amnesty International har mindst 13 delstater love, som vil gøre, at de har mulighed for at stramme deres abortlovgivning inden for ganske få dage.