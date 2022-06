Obama: Højesteretsdom er et angreb på basale rettigheder

Spørger man derimod Mike Pence, der var republikansk vicepræsident under Donald Trump, har Højesteret truffet den rette afgørelse.

- Ved at sende spørgsmålet om abort tilbage til staterne og folket, har denne Højesteret rettet en fejl i historien og bekræftet det amerikanske folks ret til selv at beslutte, siger Pence - der er kendt for at være abortmodstander - ifølge AFP.

Nancy Pelosi, der er demokrat og formand for Repræsentanternes Hus, forudser allerede abortmodstandernes næste træk.

- Radikale republikanere stormer fremad i deres korstog for at kriminalisere frihed, når det gælder sundhed. Og i Kongressen forbereder republikanerne et landsdækkende abortforbud, siger hun i en pressemeddelelse.