USA's højesteret fjerner føderal ret til abort

Den historiske afgørelse er dramatisk, men var ikke desto mindre ventet.

I maj tydede et lækket notat fra højesteretten på, at det konservative flertal blandt dommerne havde besluttet at fjerne retten til abort.

Notatet udløste en heftig politisk debat.

Fredagens afgørelse ses som en sejr for republikanere og kræfter på USA’s religiøse højrefløj, der ønsker at forbyde eller i hvert fald begrænse abort.

- Afgørelsen fra højesteret vil ikke alene sætte millioner af piger og kvinders liv og helbred i fare. Det er også et vendepunkt for næsten 50 års beskyttelse af kvinders rettigheder i USA, siger Simone Nørholm, policyansvarlig for køn i Amnesty Internationals danske afdeling.