Nancy Pelosis mand er tiltalt for spirituskørsel i Californien

Ifølge en blodprøve havde Paul Pelosi en promille på 0,82.

Nancy Pelosi, der er formand for Repræsentanternes Hus i USA, var på tidspunktet for hændelsen i delstaten Rhode Island for at holde en tale på Brown University.

Hun ønsker ifølge sin talsperson, Drev Hammill, ikke at kommentere sagen, som talsmanden kalder et ”privat anliggende”.

Nancy Pelosi er qua sin stilling en af de mest magtfulde politikere inden for Det Demokratiske Parti i USA.

Hun har været gift med Paul Pelosi siden 1963.