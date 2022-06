USA's Højesteret fastslår ret til at bære våben i offentligheden

Beslutningen betyder i praksis, at Højesteret har fastslået, at man i alle amerikanske delstater har ret til at bære våben i offentligheden.

Den amerikanske avis Wall Street Journal kalder afgørelsen for ”den største udvidelse af våbenrettighederne i et årti”. Reuters skriver, at der er tale om en skelsættende sejr for tilhængere af retten til at bære våben.

Højesteret vedtog torsdagens beslutning med stemmerne 6-3.

Højesteretsdommer Clarence Thomas siger, at forfatningen beskytter ”folks ret til at bære håndvåben til selvforsvar uden for hjemmet”.