Anklagere vil have mindst 30 års fængsel til Ghislaine Maxwell

Jeffrey Epstein, som Maxwell er dømt for at hjælpe med at skaffe unge piger, han kunne misbruge, tog sit eget liv i 2019 i en alder af 66 år i en fængselscelle i Manhattan i New York.

Epstein sad fængslet, mens han ventede på at få behandlet sin sag ved domstolene. Han var anklaget for sexhandel med mindreårige.

Ghislaine Maxwells advokat har forsøgt at få retssagen til at gå om, fordi en nævning i sagen har fortalt til blandt andet nyhedsbureauet Reuters, at han som barn var blevet udsat for seksuelt misbrug.

Dommeren i sagen, Alison Nathan, kom efter godt en måned frem til, at der ikke var grundlag for at lade sagen gå om.

Jeffrey Epstein og Ghislaine Maxwell tilhørte i mange år en finansiel elite, og de to var kærester igennem flere år i 1990’erne. Det var også der, hvor mange af overgrebene fandt sted.