Biden vil gøre benzin og diesel billigere

Han siger, at han til fulde forstår, at tre måneders pause fra afgifterne ikke løser problemet alene.

- Men det vil aflaste familierne midlertidigt, lyder det fra Biden.

Præsidenten opfordrer samtidig de enkelte delstater til at afskaffe deres egne afgifter i perioden. Det har enkelte stater, herunder New York og Connecticut, allerede gjort. Men over 40 stater har endnu ikke gjort noget.

Penge fra de føderale afgifter på benzin og diesel går til at betale for transportfonden Highway Trust Fund, som bruges til at vedligeholde vejnettet og den offentlige transport i USA.

Men Joe Biden forsikrer, at pengene til at dække hullet efter tre afgiftsfrie måneder kan dækkes af penge fra andre steder. Det vil løbe op i ti milliarder dollar - svarende til omkring 70 milliarder kroner.