Nævninge har kendt Cosby ansvarlig for overgreb i Playboy Mansion

Jennifer Bonjean, der er advokat for Bill Cosby, udfordrede Judy Huths troværdighed under retssagen.

Advokaten lagde især vægt på, at Huth, da hun lagde sag an i 2014, havde sagt, at overgrebet var sket i 1974, da hun var 15 år.

Judy Huth fortalte i retten, at hun havde taget fejl af årstallet, og at hun mener, at det skete i 1975.

Den civile sag mod Bill Cosby finder sted, 11 måneder efter at han blev løsladt fra fængslet, efter at højesteret i delstaten Pennsylvania havde omstødt hans dom for seksuelle overgreb.

Den nu omstødte dom havde Bill Cosby fået i en straffesag.

Cosby er bedst kendt for sin rolle som den elskelige far og ægtemand i tv-serien ”The Cosby Show”, der blev vist i 1980’erne.