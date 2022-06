USA’s præsident, Joe Biden, foreslår at indføre en grænse for nikotinindhold i cigaretter og visse andre tobaksprodukter.

Det oplyser Det Hvide Hus’ budgetkontor tirsdag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Avisen The Washington Post skrev tidligere tirsdag, at reguleringen ventes at betyde, at cigaretter i fremtiden skal blive markant mindre vanedannende.