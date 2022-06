Trump-tilhængere truede valgtilforordnede og deres familier

Tilhængere af Donald Trump truede amerikanske valgtilforordnede og deres familier, efter at de nægtede at hjælpe den afgående præsident med at underkende hans nederlag ved valget i 2020.

Det fortæller embedsmænd tirsdag under en høring i det kongresudvalg, der undersøger et dødeligt stormløb mod Kongressen 6. januar sidste år.