USA indfører næsten totalt stop for landminer

Der er dog en undtagelse i USA’s nye forbud. Det omhandler de amerikanske styrker i Sydkorea, der er indsat for at forsvare den tungt minerede grænse mod Nordkorea.

Med det nye skridt er USA vendt tilbage til den politik, der gjaldt på området, indtil præsident Donald Trump lempede på forbuddet i 2020.

Hans argument var, at det stillede amerikanske soldater dårligere over for en modstander, der brugte personelminer.

Ændringerne afspejler præsident Joe Bidens ”tro på, at denne type våben har uforholdsmæssigt store konsekvenser for civile, herunder børn, længe efter at kampene er slut,” meddeler Det Hvide Hus.