Angel Castaneda står og kigger træt frem for sig, mens han nervøst ryger på en smøg. Vi befinder os på en stor parkeringsplads i byen Rockville i staten Maryland. Det er en ganske almindelig hverdag, og Angel Castenada er på vej ind i kiosken for at købe en lottokupon.

»Hvis jeg bare kan vinde 5.000 dollars, bliver jeg glad,« siger han.