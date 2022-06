Den 79-årige Joe Biden og hans kone Jill var på en morgentur, da præsidenten bestemte sig for at cykle hen til nogle fremmødte borgere. Efter faldet blev Biden stående og talte nogle minutter med folkene på stedet.

Præsidentparret cyklede i en park nær deres hus i Rehoboth Beach, Delaware.

Pressetalspersoner for præsidenten siger, at der ikke var nogen synlige skrammer efter Bidens fald. ”Kun en masse hurlumhej for Secret Service og pressen”, hed det med tilføjelsen:

- Præsidenten ser frem til at tilbringe resten af dagen sammen med sin familie.