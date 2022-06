En person har mistet livet i skyderi ved kirke i Alabama

Et skyderi ved en kirke i den amerikanske delstat Alabama har indtil videre kostet en person livet og efterladt to andre hårdt sårede.

Det oplyser det lokale politi i Vestavia Hills på Facebook torsdag aften lokal tid.

Politiet har anholdt den formodede gerningsmand.

De to sårede bliver i øjeblikket behandlet for deres skader på et hospital.