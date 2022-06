Militæret hjalp strandede Yellowstone-gæster i sikkerhed

Det voldsomme vejr har ført til en sjælden lukning af det berømte naturområde.

Myndighederne forventer, at dele af parken, der strækker sig over delstaterne Wyoming, Montana og Idaho, vil være lukket for besøgende resten af året på grund af de ødelæggelser, oversvømmelserne har ført med sig.

Nationalparken er en populær destination for mange turister. Tusindvis har imidlertid været nødt til at forlade parken, hvor både veje og broer er blevet skyllet væk af vandmasserne.

I de små byer omkring parken, som i høj grad er afhængige af turistindtægter, har man fortsat et håb om en god sæson.