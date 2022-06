Dødsdømt teenager frifundet for drab - 91 år for sent

Det tog den daværende jury i 1931 fire timer at finde den unge amerikaner skyldig i drabet. 91 år senere har en dommer erklæret ham uskyldig.

- Jeg er bare glad for, at det endelig blev, som det skulle have været i begyndelsen, siger søsteren, Susie Williams, til mediet Philadelphia Inquirer.

- Vi ville bare have dommen ændret, for vi vidste, at han var uskyldig, og nu vil vi have, at alle andre også skal vide det, siger den i dag 92-årig søster.

Ifølge advokaten i sagen er beslutningen en anerkendelse af, at anklagerne mod den 16-årige teenager aldrig skulle have været rejst. Det siger han i en erklæring torsdag.