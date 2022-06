Reagans attentatmand er blevet løsladt uden betingelser efter 41 år

Den i dag 67-årige Hinckley skød og ramte Ronald Reagan foran et hotel i hovedstaden den 30. marts i 1981.

Reagan blev skudt i brystet. Hans ene lunge punkterede i attentatet, men præsidenten kom sig nogenlunde hurtigt.

Tre andre mænd blev såret under angrebet, herunder præsidentens pressechef, James Brady. Han sad efterfølgende i kørestol frem til sin død i 2014.

Efter skyderiet rapportede flere om, at Hinckley havde udført angrebet for at imponere skuespilleren Jodie Foster, som han tilsyneladende var besat af.

Han endte med at blive fritaget for straf, fordi et nævningeting havde erklæret ham sindssyg i gerningsøjeblikket. Senere kom det frem, at han havde lidt af depression og tvangstanker det meste af sit liv.