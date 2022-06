Kongresudvalg mener at have nok beviser til at tiltale Trump

Medlemmer af det udvalg, som efterforsker et stormløb på den amerikanske Kongres 6. januar sidste år, har fundet nok beviser, til at justitsministeriet bør overveje at rejse en straffesag mod Donald Trump.

Det fortæller medlemmer af udvalget søndag ifølge nyhedsbureauet AP.

Den tidligere præsident kan i så fald tiltales for ulovligt at have forsøgt at omstøde resultatet af præsidentvalget i 2020.