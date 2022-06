Senatorer enige om forsigtigt skridt mod våbenstramning

Forslaget opstiller rammerne for, hvordan en begrænsning af retten til at eje et våben i USA kan formuleres.

Blandt de foreslåede tiltag er skrappere baggrundstjek af personer under 21 år, der ønsker at købe våben. Der er også tiltag imod at købe et våben via en mellemmand.

Desuden er der føderal støtte til, at de enkelte stater kan indføre love, der forhindrer personer i at købe våben, hvis de vurderes at være til fare for sig selv eller andre.

Aftalen indeholder også støtte til øget sikkerhed i skolerne og en indsats for forbedring af den mentale sundhed.