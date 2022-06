USA dropper krav om negativ coronatest for indrejsende

- USA dropper Covid-19 testkrav for luftrejsende, der kommer ind i landet, skriver han.

Udmeldingen kommer efter hårdt pres fra luftfartsselskaber og rejsebranchen.

Kevin Munoz skriver videre, at USA’s Center for Sygdomskontrol og Forebyggelse (CDC) vil evaluere behovet for test.

Efter planen sker evalueringen om 90 dage, siger en unavngiven embedsmand fra Det Hvide Hus til Reuters.

- Hvis der er behov for at genindføre et krav om testning inden afgang - herunder grundet en ny og bekymrende variant - vil CDC ikke tøve med at handle, siger embedsmanden videre.