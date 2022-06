To personer er reddet ud af chokoladekar på fabrik i USA

- En patient blev bragt til hospitalet på jorden, og en person blev fløjet i helikopter, siger Nick Shoenberger fra den lokale redningstjeneste.

Hvor slemt de to personer er kommet til skade, er endnu uvist.

Brad Wolfe, der er kommunikationschef hos den lokale redningstjeneste, sagde tidligere torsdag til CNN, at det ikke var muligt for redningsfolkene at trække de to personer ud af karret.

- De er nødt til at skære et hul i siden af karret for at få dem ud, sagde han.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters var det ikke muligt for de to personer at komme ud af karret, da de stod i chokolade til taljen.