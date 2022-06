Mindst tre er dræbt af skud i amerikanske Smithsburg

På Facebook har politiet i et opslag bekræftet sagen. Her skriver politiet blot, at der er flere ofre, og at den formodede gerningsmand er under kontrol.

I opslaget gør politiet det ikke helt klart, hvad tilstanden er på ofrene, ligesom det er uklart, om den formodede gerningsmand fortsat er i live.

- Dette er en hurtigt udviklende sag, og vi vil komme med oplysninger, når det er muligt for os, skriver politiet.

Smithsburg ligger i delstaten Maryland på østkysten i USA.