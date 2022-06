Ansat har skudt og dræbt tre på fabrik i amerikanske Smithsburg

Politiet har ikke offentliggjort identiteten på gerningsmanden, men oplyser, at vedkommende er 23 år, og at det var et halvautomatisk håndvåben, der blev brugt under skyderiet.

Douglas Mullendore afviser at fortælle mere om omstændighederne og mulige motiver for skyderiet. Dog oplyser sheriffen, at gerningsmanden og ofrene var ansat på fabrikken Columbia Machines, hvor skyderiet fandt sted.

Columbia Machine fremstiller maskiner og andet udstyr til at lave beton.

En talsmand for Columbia Machine siger, at selskabet samarbejder med myndighederne i efterforskningen af skyderiet, men afviser at kommentere yderligere.