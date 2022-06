Republikaner er anholdt blot timer før høringer om stormløb

En FBI-agent siger i en udtalelse, at Ryan Kelley på videooptagelser kan ses blandt en gruppe af mennesker, der ”overfalder og maser sig forbi betjente” ved kongresbygningen den 6. januar sidste år.

Kelley er i øjeblikket en af fem kandidater til at blive Republikanernes bud på at blive ny guvernør i Michigan. Den nuværende er demokratisk.

I en nylig måling stod Kelley til at være den førende republikanske kandidat.

Billeder fra stormløbet for knap halvandet år siden viser Kelley klatre op ad en bygning ved Kongressen, oplyser FBI. Han kan herefter ses vinke til de fremmødte for at få dem til at bevæge sig mod indgangen.