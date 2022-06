Anklagere går efter mindst 25 års fængsel til R. Kelly

Derfor bør han holdes bag lås og slå, indtil han er langt oppe i 70’erne, mener anklagerne.

Når R. Kelly møder i retten igen den 29. juni, hvor der er strafudmåling i sagen, står han over en fængselsstraf på minimum ti år.

Hans advokat, Jennifer Bonjean, mener, at han skal have maksimalt 14 års fængsel.

R. Kelly, hvis borgerlige navn er Robert Sylvester Kelly, blev i september sidste år dømt for i årtier at have stået i spidsen for et netværk af personer, der gennemførte menneskehandel med et seksuelt motiv.

Under retssagen har R. Kelly nægtet sig skyldig i alle anklagepunkter.

Et af punkterne handlede om et tilfælde af afpresning, mens de otte andre handlede om transport af personer over statsgrænser med prostitution for øje.