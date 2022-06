Repræsentanternes Hus vil hæve alderen for våbenkøb til 21 år

Lovpakken blev vedtaget med 223 stemmer for og 204 imod i Repræsentanternes Hus, hvor Demokraterne har flertal. Fem republikanere stemte for. Det samme gjorde samtlige demokrater med undtagelse af to.

Pakken sendes nu videre til Kongressens andet kammer, Senatet. Det er for tiden delt ligeligt mellem Demokraterne og Republikanerne med 50 sæder til hver.

Det er på forhånd ventet, at de foreslåede våbenstramninger ikke vil opnå tilstrækkelig opbakning i Senatet.

Lovpakken, der har fået navnet Protecting Our Kids Act, er udarbejdet af Demokraterne og er et forsøg på at illustrere partiets vision for den amerikanske våbenlovgivning.