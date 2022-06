Amerikanske betjente hjemsendes efter at have ladt mand drukne

- Jeg er ved at drukne, siger den 34-årige mand.

En af betjentene instruerer Bickings i at svømme til en af den nærliggende bros pyloner, men det afviser Bickings at være i stand til. Betjenten lader prompte den svømmende Bickings vide, at han ikke har i sinde at springe i vandet efter ham.

Bickings beder ifølge transskriberingen igen om hjælp fra betjentene, inden han mister livet i floden.

- Jeg kan ikke røre ... Åh gud. Vær sød at hjælpe mig. Hjælp mig, lyder det fra Bickings.

Den lokale politistyrke efterforsker i øjeblikket hændelsen. Delstatens afdeling for offentlig sikkerhed holder opsyn med politiets efterforskning, mens en anden politienhed efterforsker politiets håndtering af sagen.