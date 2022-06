Seks er dræbt og 25 såret ved to masseskyderier i USA

De to masseskyderier kommer efter massakrer med skydevåben i tre andre stater.

I Buffalo i New York blev 10 mennesker dræbt, de fleste sorte, da en ung hvid mand midt i maj skød ind i et supermarked. 19 mindre børn og to lærere blev dræbt i Uvalde i Texas, da en tidligere elev på en skole åbnede ild, mens fire blev dræbt i en bygning i Tulsa i delstaten Oklahoma.

Der har i år været mindst 240 masseskyderier i USA ifølge forskergruppen Gun Violence Archive. Gruppen definer et masseskyderi som mindst fire personer, der bliver ramt af skud.

Præsident Joe Biden rettede torsdag en appel til Kongressen om at forbyde såkaldte angrebsvåben. Altså kraftige våben, der ifølge præsidenten kun burde høre til i den amerikanske hær.