Tre døde og elleve sårede: Endnu et masseskyderi ryster USA

I Philadelphia blev der 50 minutter senere fundet en mand i nærheden, som også var såret som følge af skud. Manden døde af sine kvæstelser på vej til hospitalet. Politiet mener, der er en forbindelse til masseskyderiet, hvor en 25-årig kvinde og en 22-årig mand er blandt ofrene.

I forbindelse med skyderierne har politiet i Philadelphia fundet to semi-automatiske håndvåben. Indtil videre er der ikke yderligere informationer om gerningsmændene eller hændelsen, men man forventer at vide mere, når det i dag bliver muligt at gennemgå overvågningskameraer fra de omkringliggende butikker.