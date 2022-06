Fange på flugt skudt i Texas efter drab på familie

Efter drabene flygtede han i familiens bil.Politiet i Atascosa County lokaliserede det stjålne køretøj og stoppede det med en sømmåtte, hvorefter Gonzalo Lopez blev dræbt under en skudveksling.

Jason Clark, en ledende politimand fra justitsministeriet i Texas, har på et pressemøde oplyst, at Lopez affyrede adskillige skud mod politifolk med et skydevåben, som han formentligt stjal i Centerville, hvor familien blev dræbt.

- Lopez havde ingen respekt for menneskeliv, sagde Clark.

Lopez afsonede en livstidsstraf for et drab, der blev begået på den amerikanske side af grænsen i 2006. Han var samtidig dømt for et drabsforsøg og en særlig grov kidnapning. Ved flugten fra en fangetransport den 12. maj sårede han en vagt med knivstik.