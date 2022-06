Skyderiet skete sideløbende med, at texanske familier begravede de dræbte efter skoleskyderiet i byen Uvalde i delstaten Texas.

Her skød og dræbte en 18-årig mand 19 børn og to lærere. Også et supermarked i Buffalo i delstaten New York har for nylig været udsat for masseskyderi.

Rækken af tragiske hændelser har fået en årelang debat om våbenlovgivning til at blusse op på ny.

Præsident Joe Biden har meddelt, at han torsdag aften lokal tid vil holde en tv-transmitteret tale om netop våbenlovgivningen. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.