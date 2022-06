Mand har skudt og dræbt tre på hospitalskompleks i Oklahoma

Ifølge den lokale politichef er ”flere ulykkeligvis blevet dræbt”.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Politiet i Tulsa skriver i et opslag på Facebook kort før klokken 18.00 lokal tid, at gerningsmanden er død. Det fremgår ikke, hvordan vedkommende døde.

- Betjente er i færd med at undersøge alle lokaler i bygningen for at tjekke for yderligere trusler, skriver politiet i opslaget.

- Vi ved, at der er adskillige sårede og potentielt adskillige døde.

Skyderiet finder sted kun otte dage efter et skoleskyderi i Uvalde i delstaten Texas. Her gik en 18-årig mand ind på en skole og skød og dræbte 19 børn og to lærere.