Mand har skudt og dræbt fire på hospitalskompleks i Oklahoma

Politiet i Tulsa skrev i et opslag på Facebook kort før klokken 18.00 lokal tid, at gerningsmanden var død uden at oplyse hvordan.

- Betjente er i færd med at undersøge alle lokaler i bygningen for at tjekke for yderligere trusler, oplyste politiet i opslaget ifølge nyhedsbureauet AP.

- Vi ved, at der er adskillige sårede og potentielt adskillige døde.

Det er endnu uvist, hvor mange sårede der er tale om.

Skyderiet finder sted kun otte dage efter et skoleskyderi i Uvalde i delstaten Texas. Her gik en 18-årig mand ind på en skole og skød og dræbte 19 børn og to lærere.

Politichef Richard Meulenberg beskriver gerningsstedet som ”katastrofalt”, skriver AP.

Campus på hospitalet Saint Francis Health System gik i lockdown onsdag eftermiddag lokal tid som følge af situationen i Natalie Medical Building. Denne bygning huser et ambulant operationscenter samt et brystsundhedscenter.