Det var den 1. juni sidste år, at staten Floridas populære guvernør, Ron DeSantis, endnu engang gjorde det, han efterhånden er blevet så berømt for.

Han sad på et podie bag et stort mørkt bord på den kristne privatskole Trinity Christian Academy i Jacksonville i staten Florida. Ved siden af ham sad en lille pige med en hvid sløjfe i håret. Og bag ham stod et lille udsnit af lærere og elever fra skolen.