Kvindelig festdeltager stoppede potentielt masseskyderi i USA

- Hun er bare en almindelig borger, som på lovlig vis bar et våben. I stedet for at stikke af fra truslen, så hun den i øjnene og reddede liv, siger Tony Hazelett.

Kvinden forblev på stedet efter skyderiet og samarbejder med efterforskere, lyder det.

Der vil ifølge politiet ikke blive rejst en sigtelse mod hende.

Den 37-årige mand blev fundet død på stedet med flere skudsår. Han havde en omfattende kriminel historie, skriver BBC.

Politiets talsmand siger, at det endnu ikke står klart, hvor den 37-årig mand havde våbnet fra, men at han ikke kunne have ejet det lovligt med sin kriminelle fortid.