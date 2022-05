- Hr. Depp er ikke nogen helgen, og han har aldrig påstået at være en.

- Han har kæmpet med stoffer og alkohol. Men han er ikke nogen voldelig mishandler, siger Depps advokat Benjamin Chew.

Johnny Depp har sagsøgt sin ekskone for 50 millioner dollar og anklaget hende for injurier, fordi hun i 2018 skrev en klumme, hvor hun beskrev sig selv som en offentlig person, der har oplevet misbrug i hjemmet.

Amber Heard nævnte ikke Johnny Depps navn i klummen, der blev bragt i avisen The Washington Post. Skuespillerinden har omvendt sagsøgt sin eksmand for 100 millioner dollar for at kalde hende en løgner.