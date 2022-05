Sikkerhedschef i Texas: Politiet rykkede ikke hurtigt nok

- Ud fra det vi ved nu, mener vi, at man skulle være rykket ind, så snart det var muligt, lyder det fredag fra sikkerhedschefen. Han tilføjer:

- Hvis jeg mente, at det ville gøre nogen gavn, ville jeg undskylde.

19 børn og to voksne blev dræbt i tirsdagens brutale angreb.

Undervejs ringede både børn og lærere til alarmcentralen for at få politiet til at komme. Det oplyser Steven McCraw. Mindst to børn ringede fra de to sammenhængende klasseværelser, hvor angrebet udspillede sig.

En person, som McCraw fredag ikke identificerede, ringede angiveligt flere gange til alarmcentralen fra klokken 12.03 lokal tid og frem.