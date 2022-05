Satireavis gør indtryk med grum overskrift om USA's våbenvold

- ”No Way To Prevent This”, Says Only Nation Where This Regularly Happens.

- ”Der ingen måde, man kan forhindre det her på”, siger det eneste land, hvor det her jævnligt sker, lyder den danske oversættelse.

Det er blevet tradition, at The Onion bringer en historie under netop ovenstående overskrift, når der har været voldsomme skyderier i USA.

Det skal opfattes som en kritisk kommentar til, at der ikke bliver gjort noget ved USA’s liberale våbenlov. Det siger Jason Roeder fra The Onion.